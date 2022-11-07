حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 7-11-2022 عاطفيا ومهنيا

حذرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، مواليد برج الحمل في أثناء التعامل مع شركاء حياتهم، كما ساقت أخبار سارة لمواليد برج الثور، وأوضحت العديد من التفاصيل الخاصة بـ حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الـ12 برجا.

وفيما يلي، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيد المهني والصعيد العاطفي اليوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 7-11-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني؛ ما يتطلب منك العمل على التفكير جيدا ومراجعة حساباتك.

حظك اليوم برج الحمل 7-11-2022 على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الحمل يطالبهم بأن يكونوا حذرين في علاقاتهم بالأحباب والأصحاب، وعدم التسرع في أقوالهم.

حظك اليوم برج الثور 7-11-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في برجك؛ ما يمنحك طاقة عاطفية وتألقا وتلفت انتباه الجنس الآخر وتفتنه.

حظك اليوم برج الثور 7-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط التي تمر بها إلا أن الوضع الفلكي يمدك اليوم بالقدرة على التركيز، كما تتخذ قرارات صائبة تجني منها نتائج إيجابية فيما بعد.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-11-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر؛ ما يجعلك مشوش العاطفة وتجلس مع نفسك لتهدئ وتعيد حساب أمورك.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-11-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بتنظيم جهودك وعدم إهمال صحتك.

حظك اليوم برج السرطان 7-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب ويمنحاك طاقة للحب والعطاء.

حظك اليوم برج السرطان 7-11-2022 على الصعيد المهني

تزيد موهبتك الابتكارية، والأجواء مهيئة للإنجاز اليوم.

حظك اليوم برج الأسد 7-11-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تفكر جيدا وتكون هادئا قبل اتخاذ قرارات حكيمة على المستويين المهني والمالي.

حظك اليوم برج الأسد 7-11-2022 على الصعيد العاطفي

تصاب بتقلبات مزاجية وعدم توافق مع الأحباب اليوم.

حظك اليوم برج العذراء 7-11-2022 على الصعيد العاطفي

يمنحك الوضع الفلكي اليوم وقتا مناسبا للإصلاح.

حظك اليوم برج العذراء 7-11-2022 على الصعيد المهني

على الرغم من الضغوط.. القمر في منزل الحظ يدعمك، واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وتسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم برج الميزان 7-11-2022 على الصعيد العاطفي

تهتم اليوم بمن تحب، وتؤثر بذكاء في الآخرين.

حظك اليوم برج الميزان 7-11-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك المدخرات اليوم وهو ما يمدك بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك.

حظك اليوم برج العقرب 7-11-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك تجاه شريك حياتك.

حظك اليوم برج العقرب 7-11-2022 على الصعيد المهني

تمهل فاليوم غير مناسب للتسرع أو توقيع أي عقود أو أوراق.

حظك اليوم برج القوس 7-11-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تحافظ على حماسك وطاقتك وصحتك اليوم.

حظك اليوم برج القوس 7-11-2022 على الصعيد العاطفي

يعدك الفلك اليوم بحياة عاطفية واجتماعية مميزة.

حظك اليوم برج الجدي 7-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك بطاقة عاطفية مميزة في التعامل مع الشريك.

حظك اليوم برج الجدي 7-11-2022 على الصعيد المهني

تنطلق اليوم وتسعى لإنجاز أعمالك، وربما تقضي مع من حولك أوقات مميزة.

حظك اليوم برج الدلو 7-11-2022 على الصعيد المهني

تكون سيئ المزاج ويسهل استفزازك اليوم؛ لذا حاول أن تبتعد عن التعنت.

حظك اليوم برج الدلو 7-11-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تحمي حياتك من أي تدخل من المحيطين بك.

حظك اليوم برج الحوت 7-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باليقظة واللباقة وتتفهم من حولك كثيرا.

حظك اليوم برج الحوت 7-11-2022 على الصعيد العاطفي

تقترب بلطف ممن تحب، ولا تتردد في إظهار مشاعرك.