بنك مصر يطرح حسابين توفير بعائد أعلى 1% ويخصص 2000 ماكينة صرف لذوي الهمم

أطلق بنك مصر برنامج «الممكن» لتيسير حصول ذوي الإمكانيات المميزة ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة، تماشياً مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانا

ويُطرح من خلال البرنامج حسابين توفير جدد بالبنك تحت مسمي حساب توفير الممكن ذو العائد المميز، والموجود بكافة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وحساب توفير الممكن الاستثماري ذو العائد المميز والموجود بشبكة فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية «كنانة» واللذان يتميزان بوجود عائد 1% أعلى من العائد الخاص بحسابات التوفير الأخرى، مع إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانا للتعامل على الحساب من خلال آلات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك إمكانية استخدامها في المنافذ التجارية بالإضافة إلى الحصول على إعفاءات وتخفيضات من بعض المصاريف الخاصة لمنتجات القروض والتمويلات الإسلامية.

بحسب البنك الحكومي، سيعمل بنك مصر من خلال برنامج «الممكن» على تيسير حصول ذوي الإمكانيات المميزة على الخدمات والمنتجات المصرفية دون تمييز، بما يدعم الشمول المالي للتسهيل على العملاء من ذوي الإعاقات الحركية وتوفير سبل الراحة اللازمة لهم.

200 فرع مجهز لخدمة ذوي الهمم

وبلغت عدد الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم إلى نحو 200 فرع متوفر بها (رامب أو خدمة كرسي كهربائي متحرك)، كما تضمن برنامج «الممكن» خدمة العملاء من الصم والبكم وضعاف السمع وتذليل العقبات التي تواجههم، من خلال تدريب فريق عمل مخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بطريقة الإشارة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت شعار «شاور» بعدد يصل إلى 500 فرع تابعة لبنك مصر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى كوادر وظيفية مدربة من خدمة العملاء للتعامل مع العملاء من ذوي الهمم في نحو 290 فرعا مصرفيا.

جدير بالذكر أن بنك مصر أتاح عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي المخصصة لذوي الهمم بإجمالي 160 ماكينة مجهزة، للتعامل من قبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية مستخدمي الكراسي المتحركة.

كما أتاح بنك مصر ما يصل إلى نحو 2000 ماكينة صراف آلي مخصصة لذوي الهمم بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى توفير العديد من التيسيرات المختلفة، سواء فيما يتعلق بتقديم المنتجات أو الخدمات البنكية.

شرح الخدمات بلغة الإشارة

ويوفر البنك شرح خدماته من خلال لغة الإشارة للتسهيل على ذوي الهمم ممن يعانون من الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى شرح صوتي للمنتجات لمن يعانون من الإعاقة البصرية، من أجل تقديم العمليات المصرفية لهم بسهولة، علاوة على التسهيل عليهم أثناء تواجدهم داخل الفروع وتسهيل مهامهم من خلال خدمتهم بشكل أسرع دون انتظار.