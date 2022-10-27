نائب رئيس بنك مصر السابق: مرونة سعر الصرف يجنب الدولة صدمات تضخمية

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، إن إعلان البنك المركزي اليوم عن سعر مرن لصرف الجنيه وفق العرض والطلب، جاء استجابة لمطالب المستثمرين والخبراء خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد قبل 3 أيام.

مرونة سعر الصرف يجنب الدولة صدمات تضخمية

وأضافت الدماطي لـ«الوطن»، أن قرار المركزي أكد أن مرونة سعر الصرف يجنب الدولة صدمات تضخمية، خاصة أن البنك أكد في تقرير السياسة النقدية اليوم أنه يستهدف استقرار الأسعار وهو ما يعكس عدم الاتجاه لتحرير كامل لسعر الصرف.

وأشارت إلى أن زيادة احتياطي الدولة النقدي على مدار 4 سنوات كان قرارًا مثاليًا خلال الوقت الحالي؛ لزيادة احتياطيات الدولة لتغطية قيمة الاستيراد على مدار فترة 6 أشهر ووجود أموال مقابل حدوث أي أزمة طارئة.

إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية قرار مهم

ولفتت إلى أن قرار الدولة بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية قرار في غاية الأهمية، لأنه سيحرك السوق ويفتح المجال أمام الاستيراد وتوفير العديد من السلع، خاصة أن الإلغاء تدريجي وينتهي بشكل كامل في ديسمبر المقبل، وهو ما يعطي فرصة لزيادة إنتاج الدولة.

وأوضحت أن قرار رفع أسعار الفائدة بقيمة 2% لمحاربة التضخم، خاصة بعد وضع كل الأساسيات التي ستحسن من اقتصاد الدولة لتقليل التذبذب في أسعارها، كما أن إصدار البنوك لشهادات بعائد 17.25% جاء في صالح المواطن بشكل كبير لتحسين الوضع المالي من خلال حصوله على عائد كبير بهذه القيمة.

وأكدت "الدماطي"، أن الدولارات كانت موجهة في الوقت السابق لتوفير 13 سلعه أساسية للشعب بينها الوقود والغذاء وغيرها، وهو ما جعل هناك شعور بقلة الدولارات، ولكن تم فتح الاعتمادات المستندية مع زيادة الدولارات من خلال تحويلات المصريين للخارج وزيادة أعداد السياح.

وأوضحت أن هناك مكاسب كبيرة وزيادة غير مسبوقة في الطلب على شراء الأسهم بالبورصة المصرية، وهو ما يعني زيادة رغبة المستثمرين في شراء الأسهم من البورصة.