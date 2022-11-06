فرقة الرقص الحديث تقدم عرض «شهرزاد» في القاهرة والإسكندرية

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري عرض «شهرزاد» بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء والأربعاء اللذان يوافقان 8، 9 من نوفمبر على المسرح الكبير، ومساء الأربعاء والخميس اللذان يوافقان 16، 17 من نوفمبر على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

«شهرزاد» الذي سيتم عرضه في الأوبرا هو موسيقى ريمسكي كورساكوف، من تصميم وإخراج وليد عوني ويدور حول شخصية شهرزاد الأسطورية التي كانت مادة خصبة للخيال والإبداع في جميع المجالات، وتمت ترجمة قصصها التي روتها في حكايات ألف ليلة وليلة إلى جميع لغات الفن سواء القديم أو المعاصر، ويؤدي الأدوار الرئيسية بالعرض شيرلي أحمد في دور شهرزاد و نادر جمال في دور شهريار.

معلومات عن فرقة الرقص الحديث

يذكر أن فرقة الرقص الحديث أسسها المخرج وليد عوني عام 1990 وقام بتصميم وأخرج العديد من الأعمال التي تناولت القضايا الهامة والأفكار الهادفة بالإضافة إلى عدة أعمال تناولت جوانب مضيئة من حياة وآراء مجموعة من الشخصيات المصرية الرائدة منها نجيب محفوظ، تحية حليم، شادی عبد السلام، محمود مختار، محمود سعيد، عبد الهادي الجزار وغيرهم، وشاركت الفرقة في الكثير من المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية وسافرت إلى معظم الدول الأوروبية وأمريكا والصين وكوريا وبعض الدول العربية.