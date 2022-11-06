ضبط 45 كرتونة من العصائر منتهية الصلاحية في حملة مكبرة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية، تنظيم حملات تموينية مكبرة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض والتأكد من مدى صلاحيتها توافرها بالأسواق.

حملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية بملوي

وفي هذا السياق، نفذت إدارة مكتب تموين ملوي، حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ببندر ملوي، وذلك لضبط الأسعار؛ ما أسفر عن تحرير 20 محضرا مخالفا تنوعت ما بين (نقص وزن - عدم وجود شهادة صحية - عدم نظافة - عدم الإعلان عن أسعار)، كما تم متابعة أعمال صرف الاقماح للمطاحن والمرور على مستودعات الدقيق.

ضبط الأسعار ومتابعة المعروض من السلع

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة رقابية وتفتيشية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة التموينية ورؤساء القرى ومباحث التموين، على المخابز البلدية والأسواق لضبط الأسعار ومتابعة المعروض من السلع وتوفيرها بكميات مناسبة أمام المستهلك ورصد محتكري السلع الغذائية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا تنوع ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم وجود شهادة صحية ـ بيع منتجات منتهية الصلاحية)، كما تم إعدام 45 كرتونة عصائر منتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا في وقت سابق عن تحرير 378 مخالفة خلال حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، ضمن خطة المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.