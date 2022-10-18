أسعار الخضار اليوم في سوق العبور.. البصل وصل إلى 4.1 جنيه

كشف سوق العبور اليوم، عن أسعار الخضار المتداولة في السوق المصري، مشيرًا إلى أنّ أسعار السلع استقرت منذ مطلع الأسبوع الحالي، وتحديدًا المنتجات التي تستخدم بشكل يومي، مثل الطماطم والخيار والبصل والبطاطس والفلفل، التي تدخل في كثير من الوجبات.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقاري لحظة بلحظة نرصد أسعار الخضار اليوم في سوق العبور اليوم، والتي جاءت على هذا النحو:

أسعار الخضار اليوم

بين 2 إلى 4 جنيهات جاءت قيمة سعر البنجر اليوم الثلاثاء أما القلقاس فتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات، الزيتون التفاحي بين 15 إلى 25 جنيها، سجل الجزر دون عروش بين 2.5 إلى 5 جنيهات، فيما سجل الجزر دون عروش بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا اليوم

ووصل سعر الفاصوليا بين 7 إلى 9 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، واستقر سعر الباذنجان الرومي بين 3 إلى 4.5 جنيه، الباذنجان الأبيض بين 3.5 و5.5 جنيه، وفق ما كشفه الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور.

وشهد سعر الخيار الصوب اليوم بين 3.5 و5.5 جنيه، الخيار البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات، الثوم بين 7 و11 جنيها، وتراوح سعر سعر اللفت بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، أما الكوسة فتراوحت بين 4 و7 جنيهات، والفلفل الألوان بين 8 إلى 20 جنيها.

سعر الملوخية اليوم

وتراوح سعر الملوخية اليوم الثلاثاء بين 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بين 16 إلى 20 جنيها، والسبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 4 إلى 6 جنيهات اليوم، ووصل سعر القرنبيط حبة وزن 2 كيلو بين 3 إلى 4 جنيهات، وسعر البروكلي اليوم بين 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الطماطم اليوم في سوق العبور

واستقر سعر الطماطم اليوم بين 3 إلى 4.5 جنيه، والبطاطس بين 3.5 إلى 5.75 جنيه، والفلفل الحامي البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات، والفلفل الحامي الصوب بين 4 إلى 7 جنيهات، والبصل بين 2 إلى 4.1 جنيه، والفلفل الرومي الصوب بين 5 إلى 10 جنيهات.