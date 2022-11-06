إصابة نجار مسلح بعد سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله بالمنيا

أصيب نجار مسلح، اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق الثالث، بعد اختلال توازنه أثناء العمل على تركيب شدة خشبية بمنزل كائن بعزبة كدوان التابعة لمركز المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصل «حسام عثمان» 33 عاما، إلى المستشفى العام بمدينة المنيا، مصاب بكسر بالساق الأيمن والساعد الأيسر واشتباه كسر بالعمود الفقري.

النجار اختل توازنه أثناء تركيب شدة خشبية

وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا، بأن المصاب كان يباشر عمله في تركيب شدة خشبية بعزب كدوان التابعة لمركز المنيا، وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، لقي مبيض محاره مصرعه إثر سقوطه من علو، حيث تلقت الأجهزة الأمنية وقتها بلاغا بسقوط شخص من أعلى سقالة أثناء عملة بأحد المنازل، في عزبة أيوب التابعة لمركز ومدينة ديرمواس، ونتج عن ذلك وفاته متأثر بإصابته بنزيف بالمخ.