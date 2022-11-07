أبرز الحوادث في 24 ساعة: ضبط شخص بحوزته 1700 كيلو مخدرات.. وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط العديد من المتهمين في القضايا المختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» أبرز جهود حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة ضبطت خلالها 144 قطعة سلاح ناري وقامت بضبط 248 قضية مخدرات، كما تم تنفيذ 86506 أحكام قضائية متنوعة.

ضبط شخص يتاجر في المواد المخدرة بالسويس

في محافظة السويس، قام رجال الشرطة بالقبض على أحد الأشخاص بعد ورود معلومات تفيد اتجاره في المواد المخدرة وترويجها على عملائها بالمحافظات باستخدام سيارة نقل، إذ قام رجال الشرطة بضبطه وبحوزته 1700 كيلو من المواد المخدرة، إذ ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت 1500 طربة، 150 كيلو جرام هيدرو، و50 كيلو جرام مخبأة في مخزن سري بالسيارة وهاتف محمول ومبلغ مالي، وجرى ضبط المتهم وتبين أن المضبوطات قدرت قيمتها بـ 11٫750٫000 أحد عشر مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 30 قطعة سلاح ناري في أسيوط

وفي أسيوط، تمكنت حملة أمنية بمنطقة الفتح وأسيوط الجديدة لضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط 30 قطعة سلاح ناري عبارة عن 8 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش، و13 فرد محلي، وطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 27 متهما، كما تم ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة من الحشيش الهيروين، الشابو الأقراص المخدرة بحوزة 8 متهمين، كما قامت الحملة بتنفيذ 712 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 12 قطعة سلاح ناري في القليوبية

وفي القليوبية، قام رجال الشرطة بشن حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 7642 حكما قضائيا متنوعا، كما جرى ضبط 22 متهمًا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.