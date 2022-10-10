وكيل «صحة السويس»: بدء تنفيذ الفحص الطبي لتلاميذ مدارس القطاع الريفي

وفقاً لبرتوكول التعاون بين مديريتي الصحة والتعليم بمحافظة السويس، انطلقت الفحوصات الطبية لتلاميذ وطلاب مدارس القطاع الريفي بمحافظة السويس.

تنفيذ الفحص الطبي

ومن جانبه أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، عن البدء في تنفيذ الفحص الطبي لتلاميذ وطلاب مدارس القطاع الريفي بمحافظة السويس وذلك حرصاً من مديرية الصحة بالسويس على سلامة الطلاب وتنفيذاً لتكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتفعيلاً لخطة التأمين الطبي للمدارس وفقاً للبرتوكول الموقع بين صحة وتعليم السويس.

لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالمدارس

وتابع الحفناوي، أن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على العمل لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالمدارس بما يستهدف حماية الطلاب من الأمراض المدارية المهمله وفقاً لإستراتيجية ورؤية مصر 2030 وخطة وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا وخفض معدلات الإصابة بالطفيليات المعوية، وفي إطار الاستعداد لتنفيذ أعمال الفحص الروتيني لتلاميذ المدارس.

وأوضح «الحفناوي»، أنه يشارك في الفحص الطبي لتلاميذ وطلاب المدارس، فريق طبي متميز من وحدات ومراكز طب الأسرة ويشمل «أطباء بشري وأسنان وتمريض وفنيين معامل لإجراء الفحوصات المعملية اللازمة».