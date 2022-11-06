أسعار العملات في بنك مصر.. الدينار الكويتي بـ75.12 جنيه للشراء

تباينت أسعار العملات اليوم في بنك مصر، بعد نحو أسبوعين على قرار البنك المركزي بإضفاء مرونة على سعر صرف الدولار، وهي الخطوة التى تصب بشكل كبير في مصلحة الاقتصاد المصري.

أسعار العملات في بنك مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار العملات في بنك مصر اليوم كما يلي.

- سجل سعر الدولار 24.15 جنيه للشراء مقابل 24.25 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 26.92 جنيه للشراء و27.59 جنيه.

- سعر الدينار الكويتي 75.12 جنيه للشراء و78.21 جنيه للبيع.

- سعر اليورو 23.52 جنيه للشراء و24.16 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم 6.58 للشراء، و6.60 جنية للبيع.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 6.42 جنيه بالنسبة لسعر الشراء 6.45 بالنسبة لسعر البيع.

- سعر الدولار الكندي اليوم 17.56 جنيه للشراء، و18 جنيها للبيع.

- سعر الدولار الأسترالي 15.18 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

- سعر الدينار البحريني اليوم 62.40 جنيه، و64.23 جنيه للبيع.

- سعر الريال العماني في بنك مصر عند عمليات الشراء 61.29 جنيه، و62.98 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال القطري اليوم 6.19 جنيه للشراء، و6.66 جنيه للبيع.

- بلغ اليوم سعر الدينار الأردني 33.55 جنيه، و34.16 جنيه للبيع.