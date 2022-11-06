سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم 6-11-2022

عمليات بحث واسعة تشهدها العملة الأوروبية الرسمية الممثلة في اليورو يوميا، منذ قرار البنك المركزي المصري بإضفاء مرونة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، حيث يهدف القرار إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل في القطاعات كافة.

وفيما يلي رصدا لـ سعر اليورو اليوم في مصر، كما يلي.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم

استقرار طفيف شهده سعر اليورو اليوم في مصر، مع بداية معاملات البنوك الصباحية، وهي ذات الأسعار التي انتهت بها التعاملات الخميس الماضي.

سعر اليورو اليوم الأحد

سجل اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 23.66 جنيه للشراء، و23.81 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 23.52 جنيه للشراء، و24.16 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 23.69 جنيه للشراء، و23.66 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي، نحو 23.52 جنيه للشراء و24.16 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 23.55 جنيه للشراء، و24.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في CIB والمصرف المتحد

مع بداية تعاملات بنك المصرف المتحد 23.52 جنيه للشراء، و24.16 جنيه للبيع، وفي داخل CIB، سجل 23.55 جنيه للشراء، و24.19 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك مصر عند 23.66 جنيه للشراء و23.81 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي 23.64 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرفه اليوم داخل كريدي أجريكول 23.57 جنيه للشراء و24.21 جنيه للبيع.