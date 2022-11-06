الطيار كريم جميل أحد منظمي أول رحلة طيران بالوقود المستدام: «فخور بالنجاح الكبير»

بعد وصول أول رحلة تجارية لطائرة تستخدم الوقود الحيوي المستدام إلى مدينة شرم الشيخ، من مطار شارل دي جول بباريس، مباشرة، قال الكابتن طيار كريم جميل، أحد منظمي الرحلة، إن حالة من الفخر والسعادة سيطرت عليه بعد تحقيق هذا النجاح: «طبعا أنا فخور جدا، وبعتبر ده نجاح وإنجاز لشركة مصر للطيران ولبلدنا مصر، وهيخلينا في مصاف الدول الجادة في مواجهة آثار تغيرات المناخ والحد منها».

الرحلة استغرقت أكثر من 4 ساعات من مطار شارل دي جول إلى شرم الشيخ

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «استغرقت أول رحلة طيران باستخدام الوقود الحيوي المستدام، نحو 4 ساعات ونصف، وكان أغلب الركاب أجانب ومن عدة دول، وهم من المشاركين في قمة المناخ، وكان انطباعهم جيد جدا، وعرفوا إن مصر جادة في مواجهة تغير المناخ».

وكشف «جميل» عن أن تسيير رحلة بوقود حيوي مستدام، يعد من ضمن أهداف لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر قمر المناخ عن الشركة القابضة مصر للطيران، التي يترأسها: «الحمد الله النجاج ده تم بفضل الله، وفخور جدا للوفاء بالتزاماتي تجاه شركتي وبلدي».

وعن الوقود الحيوي المستدام قال الكابتن طيار كريم جميل، إنه بديل أنظف لوقود الطائرات الأحفوري، ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري «GHG» بنسبة تصل إلى 80%، وأتمنى أن تسعى شركات إنتاج الوقود الحيوي إلى توفيره بشكل أكبر.

أهمية مؤتمر المناخ

وعن أهمية مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر، في الفترة 6-18 نوفمبر الجاري، بشرم الشيخ، أوضح «جميل» أن المؤتمر خطوة تبين مدى جدية الدولة المصرية وقطاع الطيران في اتخاذ خطوات جدية في خفض الانبعاثات من خلال حلول مبتكرة.