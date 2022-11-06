حبس المتهم بقتل شاب في القاهرة بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مادية بينهما في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل عنها، والاستماع الى أقوال شهود العيان وأهل المجني عليه وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة.

القبض على المتهم

وكانت الشرطة ألقت القبض على المتهم «محمد.أ» 28 سنة، حيث تبين أنه يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى طعن المتهم للمجني عليه بسلاح أبيض كان يحمله، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طعنة قاتلة

وورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بالعثور على شاب ملقى في أحد شوارع المطرية ومصاب بطعنة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الشاب إلى المستشفى، ولكنه توفى لاحقًا متأثرًا بإصابته، وناظرت جهات التحقيق جثمان الضحية وأمرت بنقله إلى المشرحة لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير عنها.

وعقب تشكيل فريق بحث وتكثيف الجهود في الواقعة حدد رجال الشرطة هوية مرتكب الواقعة، وجرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.