تفاصيل فيلم «بعيدا عن النيل» المشارك بمهرجان القاهرة.. إخراج شريف القشطة

يشارك الفيلم الوثائقي «بعيداً عن النيل» للمخرج شريف القشطة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، ومن المقرر انطلاق الدورة الجديدة يوم 13 نوفمبر الجاري، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفيلم ومخرجه:

- الفيلم يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية

- الفيلم يعتبر عرضا عالميا أول، ومدته 99 دقيقة

أحداث فيلم «بعيداً عن النيل»

- تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حيث يلجأ 12 موسيقيا من 11 دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجا للتعاون يتجاوز الحدود، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد لاختبار.

معلومات عن مخرج الفيلم:

- مخرج الفيلم شريف القشطة مصري، ولكنه ولد في الولايات المتحدة الأمريكية

- قام مخرج الفيلم بتصوير عدة أفلام وثائقية في مصر، من أشهرها، «القيادة في القاهرة».

- عرض فيلمه الأخير القيادة في القاهرة في مهرجان أبو ظبي السينمائي في عام 2013.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتبدأ فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي يوم 13 نوفمبر إلى 22 نوفمبر الجاري برئاسة الفنان حسين فهمي، ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية، المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس «FIAPF».