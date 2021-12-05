«فياسكو» يفوز بجائزة صلاح أبو سيف في مسابقة آفاق السينما العربية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول فيلم «فياسكو- Fiasco»، الذي شارك في مسابقة آفاق السينما العربية، على جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

معلومات عن فيلم فياسكو

«فياسكو- Fiasco»، هو فيلم وثائقي عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج نقولا خوري، وإنتاج لبنان، وهولندا، ومدته 70 دقيقة.

وتدور أحداثه عقب رحيل والده وفي مواجهة مع السؤال الذي طالما أرقه لسنوات طويلة، يقرر المخرج الشاب أن يزيح هموم الإجابة عن نفسه لينقلها إلى أسرته الصغيرة عبر حالة من البوح غير المشروط.

شارك في لجنة تحكيم آفاق السينما العربية، الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج اللبناني هادي زكّاك، المخرج والكاتب المصري تامر محسن.

أعضاء لجنة التحكيم

تمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.