تجديد التعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والجامعة الأمريكية

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تجديد تعاونه مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك ضمن فعاليات دورته الـ44، إذ جرى توقيع الاتفاق بين كل من الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان و الدكتور أحمد الدلال، رئيس الجامعة الأمريكية بحضور الدكتور ميرفت أبو عوف، المستشار الأكاديمي للمهرجان.

وتضمن الاتفاق على إقامة عدد من عروض الأفلام في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي وأيضا ورش عمل وأنشطة مختلفة بمشاركة طلاب الجامعة.

القاهرة السينمائي يوقع الاتفاقية بحضور حسين فهمي

من المقرر أن يعرض خلال المهرجان مجموعة كبيرة من الأفلام التي شاركت في مهرجانات عالمية، وحصدت عدد من الجوائز الرفيعة، وذلك ضمن أقسام المهرجان المختلفة والتي كشفت عنها إدارة المهرجان برئاسة الفنان حسين فهمي.

المهرجان ينطلق 13 نوفمبر المقبل

وقع مهرجان القاهرة الاختيار على فيلم «Close» للمخرج البلجيكي لوكاس دونت لعرضه في القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الكبرى بالدورة السابقة من مهرجان كان، واختارته بلجيكا لتمثيلها في مسابقة أوسكار، بالإضافة إلى عرض الفيلم البولندي «EO» الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في الدورة نفسها.