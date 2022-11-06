أمين «اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ»: العالم بحاجة لحشد جهوده لمواجهة أزمة الكوكب

قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، سيمون ستيل، إنّ العالم بحاجة إلى حشد جهوده لمواجهة الأزمة التي نمر بها، متابعا: «الوقت الحرج جدا، واجتماعنا هنا فرصة لضمان إيجاد مساحة سياسية من خلال هذا الجمع للتركيز على القضايا المتعلقة بمعالجة أزمة المناخ».

انطلاق فعاليات COP27

وأضاف ستيل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاق مؤتمر COP27: «إذا كنا قادرين على حشد الجهود، سيكون لدينا فرصة لإنجاز الأجندة الخاصة بـCOP في تلك الأوقات الصعبة، وأرى أنّ هناك أيضا مناطق اهتمام مشترك، والوفود والأطراف جميعا تحتاج أن تقرر كيف يمكن للسياسة أن تقرر في العمل التقني الذي نحتاج أن نكون فيه».

رؤية جماعية لمواجهة أزمة المناخ

وتابع الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ: «منذ أسابيع كان لديّ رؤية خاصة بالعمل الجماعي الذي نحتاجه جميعا، العمق والمعرفة والمهارات الموجودة في مجموعة تريبل سي كانت قوية بشكل لا يصدق، ونهتم بالتنفيذ، وسندعم جميع الأطراف ليتحدوا لتحقيق الطموحات الممكنة في المسارات الخاصة بالمفاوضات».

وأردف: «نركز على تنفيذ قمة المناخ، وأن يكون هناك موائد مستديرة يجتمع فيها رؤساء الدول والحكومات، حيث يوجد نحو 110 رؤساء دولة حاضرين في اليومين التاليين، وستكون هنا غدا مجموعة لدفع التعاون الخاص بالمجتمعات لتقليل اللازم والمطلوب للانبعاثات وتحقيق مستقبل مستدام».