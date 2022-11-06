رئيس «COP 27» سامح شكري: ندعم العمل الجماعي في مواجهة تغيرات المناخ

قال سامح شكري وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ COP 27، إنَّه رغم كل الأمنيات الطيبة والجهود المبذولة، تؤكّد الدراسات العلمية من خلال أحدث التقارير الصادرة على مدار العام، وفي مقدمتها تقرير اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ «أننا لا نزال نواجه فجوات تتسع بشكل مقلق سواء فيما يخص على الهدف الحراري لاتفاق باريس أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا الجُهد».

علينا اليقظة والتحرك العاجل لمواجهة تغير المناخ

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27: «لعل ما شهده على مدار العام من أحداث مؤلمة في باكستان والقارة الأفريقية وفي أنحاء متفرقة من أوروبا وأمريكا، لعل تلك الأحداث وما خلّفته من دمار تمثل عبرة وعظة وصوت نذير يتردد في شتى أنحاء كوكبنا يدعونا إلى اليقظة والحرص والتحرك العاجل لاتخاذ كل التدابير اللازمة وفاءً بالتزاماتنا وتنفيذا لتعهداتنا».

ندرك حجم التحدي ونمتلك الإرادة السياسية للتصدي له

وتابع «شكري»: «مؤتمرنا هذا العام ينعقد في خضم توترات سياسية تركت آثارها البالغة على دولنا جميعا، ترتيب عليها أزمات في إمدادات الطاقة والغذاء، وإذا ظن البعض أنَّ هذه التحديات من شأنها تعطيل العمل الجماعي لمكافحة تغير المناخ، فإنّه من المحتم علينا جميعا هنا في شرم الشيخ، أن نثبت عكس ذلك، لذا، فأنا أدعوكم جميعًا إلى التأكّيد للعالم بأننا ندرك حجم التحدي وأننا نمتلك الإرادة السياسية للتصدي له».