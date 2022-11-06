الأمين التنفيذي لاتفاقية «تغير المناخ»: تعويض الأضرار والخسائر مهم في أجندة COP27

قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ، سيمون ستيل، إنَّه منذ عدة أسابيع كانت لديهم مناقشات حول ملف «تعويض الأضرار والخسائر» وهو أحد المحاور التي انطلقت من أجلها قمة المناخ، إذ تمّ تبني هذا العنصر في الأجندة، مؤكّدًا أنَّه كان يجب على الأطراف المختلفة اتخاذ إجراء بنّاء نحو هذا الأمر.

نتمنى استمرار جميع الأطراف في الدفع قدمًا لإيجاد مناطق وقواسم مشتركة

وأضاف «ستيل»، خلال مؤتمر صحفي عقب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ، «هذه نقطة مهمة وصعبة يتمّ التعامل معها عبر أعوام، نظرًا لأنَّها تعتبر عنصر مهم في الأجندة فإنني أتمنى أن تستمر الأطراف في الدفع قدمًا لإيجاد مناطق وقواسم مشتركة لكي نبدأ العمليات التي من خلالها نستطيع أن نتقدم للأمام، وعلى حسب ما رأينا خلال الأيام الماضية، أن هناك مناقشات جيدة نحو هذه الأمور الحيوية».