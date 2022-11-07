حظك اليوم برج الأسد الاثنين 7-11-2022 عاطفيا ومهنيا

الشياكة والأناقة من أبرز ما يميز مولود برج الأسد أينما تواجد، وهو شخص واثق في نفسه لأبعد مدى، كما أنه صادق مخلص على المستوى المهني والعملي، وتجده شخصا مريحا في جميع تعاملاته، فهو يأخذ الأمور ببساطة ولا يحب تكبير الأمور وتفخيمها، ويحب أن يعيش حياته في هدوء وراحة بعيدا عن المشاكل والصراعات، كما أنه قليل الكلام ولكنه خفيف الظل كثيرا وصاحب حس فكاهي.

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس في منزل العمل اليوم، ما يتطلب منك الحكمة والتأني ووعليك أن تتمهل؛ لتتخذ قرارات حكيمة تخص أمورك المادية خاصة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يصيبك بتقلبات مزاجية وعدم توافق مع الأحباب، كل ما عليك هو أن تكون صابرا، وذلك بحسب خبيرة الأبراج والفلك.