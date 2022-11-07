حظك اليوم برج الميزان الاثنين 7-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يجد الناس صعوبة في التعامل مع برج الميزان، فلا أحد يستطيع فهمه سريعا فهو شخص متقلب، ويمكن أن يكون ودودا يوما ثم يكون عنيف في تعاملاته، وذلك يعود إلى كتمانه في قلبه الأمور السيئة التي يمر بها وتؤثر بها، فهو لا يحب مشاركة الآخرين مما يعاني منه، وهو شخص عقلاني في تصرفاته، وشجاع في الدفاع عن حقوقه وحقوق ممن حوله، كما أنّه شخص يقع في الحب سريعا ثم يجد نفسه في خيار خاطئ ويندم على ما فعل، لكنه يعود سريعا لتصحيح الاوضاع.

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

عليك أن تهتم بمن تحب اليوم، وتعرف كيف تؤثر في الآخرين حولك، وذلك بحسب خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم مما يجعلك حريصا على أموالك وتعرف كيف تنميها، ويمدك اليوم بأفكار مبتكرة في هذا الإطار، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.