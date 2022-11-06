«اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ»: COP27 فرصة للتعاون وتبادل الخبرات

قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ، سيمون ستيل، إنّ قمة المناخ COP27 تحظى بحضور عدد كبير من القادة، وهذه إشارة إيجابية، موضحا أنّها فرصة للتركيز على كيفية التعاون وتبادل الخبرات.

انطلاق فعاليات COP27

وأضاف «ستيل»، خلال مؤتمر صحفي عقب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ: «أعتقد أنّ التحدي الذي نواجهه هو ما سيتم تنفيذه اليومين المقبلين، من خلال الموائد المستديرة، والجلسات الابتكارية التي تشهد طرح المناقشات بين القيادات، ومشاركة أفكارهم فيما يتعلق بالعمل المناخي».

وواصل: «التمثيل الموجود في هذه الموائد المستديرة سيسهم في الحصول على نتائج إيجابية وأفكار واضحة بشأن ما يجب أن يتم من أمور، وأن يكون هناك توجيها سياسيا للمفاوضات، وأن يكون التمثيل كافٍ بشكل كبير».