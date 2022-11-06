وزيرة التغير المناخي الإماراتية: سنركز على وضع حلول لمواجهة أزمة الكوكب في COP27

قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، إنّ الإمارات تركز على تحديد حلول عملية قابلة للتطبيق لمواجهة تداعيات تغير المناخ، موضحة أنّه في ظل اجتماع العالم بمؤتمر الأطراف COP27 لإيجاد حلول عملية لمعالجة تداعيات تغير المناخ، ستوظف الإمارات خبراتها وسجلها الحافل في هذا المجال للإسهام في تحديد جدول أعمال عملي وواقعي للعمل المناخي، ونتطلع إلى عرض تجربتنا في تسريع مسار تحقيق الحياد المناخي.

الإمارات تدعم العمل المناخي

وأضافت المهيري خلال كلمتها في مؤتمر الأطراف COP27 بمدينة شرم الشيخ، أنّ الإمارات ستجدد تأكيدها على دورَ الشباب والمرأة لتحقيق إجماع عالمي لدعم العمل المناخي، وستعمل الوفود على توطيد الشراكة الوثيقة بين الإمارات ومصر الشقيقة، ودعم رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ومساعيها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، إضافة إلى ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمرَي الأطراف COP27 في شرم الشيخ وCOP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام المقبل.

منصة تسريع تحول نظام الطاقة ETAF

وتستضيف الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تعاونت معها لإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة ETAF، وهي منصة تمويل عالمية معنية بالمناخ، تهدف إلى نشر 1.5 جيجا وات من الطاقة المتجددة الجديدة في البلدان النامية بحلول 2030.

وتابعت أنّ الإمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، استثمرت 400 مليون دولار في المنصة، التي أُضفي عليها الطابع الرسمي من خلال اتفاقات تمويل مع صندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة.