حظك اليوم برج العذراء الاثنين 7-11-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يركز مولود برج العذراء في حياة أحد ويهتم بحياته فقط، ولا يشغله أمور الناس حوله من قريب أو بعيد وهو ما يجعله يعيش في سلام نفسي يسبب له السعادة، كما أنه شخص يحب الجلوس وحده كثيرا وينعزل عن البشر لفترات طويلة، وهو شخص طيب القلب ويحب الخير للناس، ومن عيبوبه أنه انتقادي يوجه اللوم للآخرين عند صدور منهم أمر يزعجه أو يفعلون شيئًا غير منظم، ما يصيبه بالعصبية فهو يحب أن يجد كل شيء مرتبًا، وفي مكانه المناسب ويكره الفوضى، ويحب النظافة وجمال المنظر ويحرص على التواجد في بيئة توفر له ذلك.

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يمنحك الوضع الفلكي وقتا مناسبا للإصلاح واستعادة العلاقات بشكل جيد مع محبوبك، وإضفاء جو من الانسجام، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم وهو ما يدعمك كثيرا على الصعيد المهني، واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وتنجح في محاولاتك في أمر ما، وذلك بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.