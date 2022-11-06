خبير اقتصادي: قمة المناخ ستعود بمكاسب لمصر في عدة مجالات (حوار)

انطلقت فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، في مشاركة كبيرة من قبل الكثير من الدول من مختلف قارات العالم، حيث تأتي القمة في حدث ضخم وكبير يهم العالم كله، حيث يأتي المؤتمر بهدف تحقيق الانتقال إلى طاقة نظيفة والتحول للأخضر والتقليل من التأثير السلبي على البيئة والتغير الماخي الذي يشهده العالم كله.

وقال الدكتور عبد الرحمن خليل الخبير الاقتصادي، في حوار خاص لـ «الوطن»، إن القمة تمثل أهمية كبرى لمصر ولدول العالم لتحقيق تحول بيئي للأخضر بشكل معتدل ومتوازن، وبالرغم من ذلك إلا أنه هناك أهمية اقتصادية وتنموية كبرى للقمة على مصر..وإلى نص الحوار:

*في البداية ما هي نظرتك ورؤيتك تجاه قمة المناخ COP27 المنعقدة الآن؟

-لا شك أن قمة المناخ حدث عالمي كبير جدا وله العديد من الجوانب الإيجابية لمصر والعالم كله، فهي تجمع العالم كله للنظر في وضع حلول حقيقية ومستدامة للحد من التأثيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية والتحول لطاقة نظيفة وخضراء واستخدام الطاقات المتجددة والنظيفة بدلا من الطاقة الأحفورية والتي تؤثر بشكل سلبي على المناخ.

*ذكرت أن فوائد قمة المناخ على مصر ليست بيئية فقط، فما هي الاستفادات الأخرى الاقتصادية؟

-هناك الكثير من الاستفادات لمصر، حيث يعمل انعقاد القمة في مصر على جذب استثمارات جديدة أجنبية للدولة، خاصة وأن العالم يمر بالكثير من الأزمات الاقتصادية والتي تسببت في تقليل الاستثمارات خلال الفترة الماضية، سواء بسبب فيروس كورونا أو بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فهو سيكون بمثابة نافذة جديدة تنفتح أمام المستثمرين لتسليك الضوء على مصر من خلال الأعمال والمشروعات التي تعمل عليها.

وبالإضافة إلى ذلك فإن استقبال مصر لحدث كبير وعالمي وبيئي مثل قمة المناخ سيكون إثبات وتأكيد لقوة وتأثير وتحسين مركز مصر ومكانتها أمام العالم كله.

وأضاف أن هناك حوالي 40 ألف سائح أجنبي يزورون مصر في الوقت الحالي للمشاركة في القمة، وهو ما سينشط السياحة بشكل كبير، خاصة وأن هناك رؤساء دول، ومواطنين من 195 دولة ومنهم اقتصاديون وخبراء ومستثمرين، وهو ما سيجلب الكثير من العملات الاجنبية خلال إقامتهم في مصر وسيساهم في تنشيط السياحة، بجانب عند رؤيتهم التنظيم والأمن خلال المؤتمر سيجعلهم يصدرون فكرة جيدة عن مصر كمقصد سياحي.

خليل: جهات كثيرة أبدت رغبتها في الاستثمار في مصر من خلال مجالات الطاقة النظيفة

* ماذا عن الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والخضراء في مصر؟

- بالفعل هناك العديد من الاستثمارات التي تعمل مصر عليها في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الأخضر منها تحويل السيارات للعمل بالهيدروجين ومشاريع الطاقات الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح والهيدروجين والأخضر والأمونيا، وهي بالفعل مشاريع قائمة يتم العمل عليها، كما أن الطبيعة في مصر تساهم بشكل كبير في زيادة وجذب الاستثمارات في الطاقة النظيفة لما يميزها بقدرات طبيعية، وبنية تحتية قادرة على استيعاب العديد من المشروعات الأخرى.

*وماذا عن قيام المؤتمر بجمع تمويلات للعديد من المشروعات الخضراء في مصر؟

-هناك بالفعل في القمة يوم يعمل تحت شعار التمويلات، المتعلق بالاستثمارات الفي مجالات الطاقة والاستدامة والمشاريع الخضراء، وهي عنصر مهم جدا لجذب استثمارات جيدة في هذا القطاع.

*أعلن البنك الدولي أن تكلفة التحول للأخضر وللطاقة النظيفة عالية، كيف تستطيع مصر التغلب على ذلك الارتفاع؟

-هناك العديد من الجهات والمؤسسات الخليجية مثل الصندوق الكويتي للتنمية وغيرها أبدت رغبتها الشديدة في استثمار أموالها ودعم العديد من المشروعات التحول للأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة في مصر.

كما أن الدولة لن تعمل بمفردها ولكنها تستطيع التغلب على ارتفاع التكلفة لهذه المشروعات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والصناديق العالمية والاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتم العمل به بالفعل، كما أن هذه الاستثمارات ستزيد وتوضح بشكل كبير خلال قمة المناخ، حيث سيكون هناك جلسات ومناقشات في المؤتمر لبحث سبل التعاون بين الكثير من الجهات.

*من وجهة نظرك ما هي التوصيات التي يجب الخروج بها من المؤتمر هذا العام؟

-يجب الوقوف على حلول عملية وعلمية وواقعية قابلة للتنفيذ خاصة بتحويل الطاقة للطاقة النظيفة بدلا من وضع توصيات دون العمل عليها، ففي الوقت الحالي هناك خطر بيئي وتغيرات مناخية تهدد الجميع في العالم كله وليس مصر فقط فالتهديد عالمي ولا يمكن غض النظر عنه في الفترة الصعبة التي يمر بها العالم حاليا، خاصة مع زيادة حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير والزلازل.