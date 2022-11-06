بعد إضاءة هرم خفرع باللون الأخضر.. أحداث عالمية أنارت فيها مصر معالمها الأثرية

أضاء مصر هرم خفرع، أحد الأهرامات الثلاثة القديمة في الجيزة، باللون الأخضر تزامنا مع مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي انطلق بمدينة شرم الشيخ أرض السلام صباح اليوم وافتتح فعاليات الجلسة الافتتاحية رئيس قمة COP26 ألوك شارما، ورئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ هوسانج لي، وكذلك والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل.

أحداث عالمية أضاءت فيها مصر معالمها الأثرية

لم تكن تلك المرة الأولى التي تضيء فيها مصر معالمها السياحية في الأحداث العالمية المختلفة ولكن هناك العديد من الأحداث العالمية التي شاركت فيها مصر العالم، ومنها أنه في عام 2020 أضاءت مصر أيضا واجهات قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبد فيلة بأسوان باللون الأحمر ولون علم دولة الصين، تضامنا مع الشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا.

وفي أكتوبر عام 2022، أضاءت مصر معالمها السياحية والتي منها برج القاهرة، احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية، إذ أقامت وزارة الصحة والسكان العديد من الأنشطة والفعاليات، منها إضاءة برج القاهرة باللون الأخضر، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجميع المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في محافظات مصر، وفي عام 2021 تم إضاءة الهرم الأكبر باللونين الأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان.

مؤتمر قمة المناخ

ويمثل مؤتمر قمة المناخ أهمية كبيرة لمصر والعالم أجمع، حيث استقبلت مدينة شرم الشيخ ألاف السائحين من مختلف دول العالم لحضور هذا الحدث العالمي المهم.