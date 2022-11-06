علاء مرسي يكشف كواليس مشاركته في فيلم كونتراتو: «شخصية جديدة عليا»
كتب:
بسمة شطا
05:09 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
علاء مرسي
يشارك الفنان علاء مرسي خلال الفترة المقبلة في فيلم يحمل عنوان «كونتراتو» والذي يقدم من خلاله شخصية مختلفة وجديدة عليه ستثير إعجاب الجمهور حسب توقعاته.
وقال مرسي إنه سعيد بالمشاركة في فيلم «كونتراتو» وأنه سيقدم شخصية مختلفة تماما عليه، حيث يجسد شخصية الجوكر المصري.
علاء مرسي يقدم شخصية الجوكر
وتابع مرسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتعاون في هذا العمل السينمائي مع المخرج عادل أديب الذي عبَّر عن سعادته بالمشاركة معه، كما كشف بأنه يساعده في الدخول والتمكن من تفاصيل شخصية الجوكر.
يذكر أن الفنان علاء مرسي يواصل خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهد مسلسله الجديد الونش والذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم محمد رجب ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومحمد أبو داوود وحنان سليمان وميمي جمال وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.