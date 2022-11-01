الخطوط الجوية السعودية تعلن تعديل أسعار تذاكر طيران موسم العمرة

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، تعديل وزيادة أسعار تذاكر طيران موسم العمرة والتي كانت أعلنتها قبل بدء موسم العمرة الجاري والذي ينتهي العمل بها في الـ15 من يناير للعام المقبل.

أسعار تذاكر طيران العمرة وتتراوح من 7170 جنيهًا إلى 8640 جنيهًا

وأكّدت شركة الخطوط الجوية السعودية في خطابها الموجه لوكلاء وشركات السياحة أنَّه تعديل أسعار تذاكر طيران العمرة وتتراوح من 7170 جنيهًا إلى 8640 جنيهًا وذلك باختلاف موعد العودة.

أسعار السفر لخط «القاهرة - جدة - القاهرة» من 5413 جنيهًا إلى 7170 جنيهًا

وقررت الشركة تعديل أسعار السفر لخط «القاهرة - جدة - القاهرة» من 5413 جنيهًا إلى 7170 جنيهًا، وزيادة سعر تذاكر الطيران لخط «القاهرة- جدة/ المدينة المنورة- القاهرة» من 5931 جنيهًا إلى 7795 جنيهًا.

كما قررت الشركة تعديل أسعار تذاكر الطيران لخط «القاهرة - المدينة المنورة/ جدة - القاهرة» من 7002 جنيه إلى 8915 جنيهًا، مبينة أنَّ تلك الأسعار قابلة للتغيير وفقًا لتغيير سعر الصرف أو متغيرات السوق.