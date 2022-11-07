النطق بالحكم على المتهم بقتل سلمى بهجت «فتاة الزقازيق» اليوم

تنطق محكمة جنايات الزقازيق، بعد قليل، بالحكم على «إسلام. م»، المتهم بقتل المجني عليها «سلمى بهجت» طالبة أكاديمية الشروق، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

إحالة المتهم للمفتي

وخلال الجلسة الماضية، أحالت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم.

المتهم مسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة

وورد تقرير من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، يفيد بأنّ المتهم كان في كامل قواه العقلية، وأنّه مسؤول بشكل كامل عن أفعاله وقت ارتكاب جريمة قتل المجني عليها سلمى بهجت فتاة الزقازيق.

31 طعنة

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى ممثل النيابة العامة والذي قال في مرافعته، إنّ المتهم «إسلام محمد»، لم يتبع شيطانه ولكن كان هو وشيطانه سواء ونفذ مخططه بقتل المجني عليها سلمى بهجت بعد أن وضع أمامه تحدٍ للتخلص منها.

«متخيلتهاش مع حد غيري»

وأضاف ممثل النيابة العامة، أنّ المتهم أدلى باعترافاته خلال التحقيقات، قائلا: «مكنتش متخيل أشوفها مع حد غيري وكنت عاوز أتجوزها عشان بحبها»، وفي رسالة أخرى أرسلها للمجني عليها على إحدى مواقع التواصل يهددها فيها بالقتل، «أنا هقتلك مش عشان بحبك، لكن رد اعتبار لكرامتي».