ممثل النيابة يطالب بإعدام المتهم بقتل فتاة الزقازيق: كل الأدلة تدينه

قال أحمد عاطف ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته اليوم في ثالث جلسات محاكمة إسلام محمد المتهم بقتل سلمي بهجت طالبة أكاديمية الشروق، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة الزقازيق» أمام محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، إنَّ المتهم لم يتبع شيطانه بل كان هو وشيطانه سواء، فقد وضع أمامه تحدي بقتل المجني عليها ونفذ مخططه.

ممثل النيابة العامة

وأضاف ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أنَّ المتهم لم يكتف بطعن المجني عليها سلمى بهجت طعنة واحدة بل سدد لها 31 طعنة في الصدر، والبطن، والجنب، والقلب، قائلًا خلال اعترافاته أمام النيابة «لأنّي مكنتش متخيلها مع حد تاني غيري وكنت بحبها وعاوز اتجوزها»، ولكن في رسالة أخرى بعثها للمجني عليها مهددًا إياها بالقتل قائلًا: «مش حبا فيكي ولكن رد اعتبار لكرامتي وإعراضها عني».

القتل العمد مع سبق الإصرار

وأكّد ممثل النيابة العامة، أنَّ كل الأدلة تثبت مدى توافر الأدلة في ارتكاب الجريمة، فالمتهم مسؤولا عن الاتهام المنسوب إليه وهو القتل العمد مع سبق الإصرار، ولا يوجد مجال للدفع بهذا الأمر مرة أخرى لسلامة المتهم بقواة العقلية والنفسية.

وطالب ممثل النيابة العامة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقا مستشهدًا بقوله تعالي «ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون»، فالمتهم سأل عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد تنفيذ حكم الإعدام بعد ثبوت إدانته «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون».

وبدأت محكمة جنايات الزقازيق، قبل قليل، ثالث جلسات محاكمة إسلام محمد المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق».