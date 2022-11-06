المشدد 15 عاما لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته في خلية المرابطين

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، معاقبة متهم في إعادة إجراءات محاكمته، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

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قضت محكمة الجنايات، في وقت سابق، معاقبة المتهم غيابيًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين»، والتي تم تأسيسها بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.

أوراق القضية

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم عبدالله عامر، قيامه في الفترة من عام 2015 وحتي مايو 2017، بتأسيس خلية المرابطين، وكان ذلك بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد انفصاله عن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه، وجهت له ولعدد من المتهمين، عدة تهم كان أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية لتنفيذ العديد من العمليات العدائية ضد الدولة المصرية، فضلًا عن توجيه النيابة لـ«أحمد محمد توفيق»، زوج شقيقه الإرهابي هشام عشماوي الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها على خلاف أحكام القوانين والدستور.