وصول المتهم بقتل «فتاة الزقازيق» لجلسة محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة

وصل إسلام محمد المتهم بقتل سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، وسط حراسة أمنية مشددة، إلى محكمة جنايات الزقازيق، وذلك لسماع النطق بالحكم عليه بعد إحالته إلى فضيلة المفتي، في القضية التي يواجه فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق».

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، أحمد سمير سليم، وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

رسالة هاتفية على واتس آب

وعن تفاصيل الواقعة، كما شهد بها صاحب الجريدة التي كانت تعمل بها صديقة المجني عليها سلمى بهجت فتاة الزقازيق، أنَّه تلقى رسالة على تطبيق واتس آب من المتهم إسلام محمد، قبل الواقعة بيوم، يطلب منه الحضور إلى مقر الجريدة لرغبته في التدريب بها، فرحب بحضوره، ولكنه لم يكن يعلم ما تضمره نفس الجاني تجاه ضحيته، حتى سمع صراخ مدخل العقار محل الواقعة، ووقوع الجريمة.

تحقيقات النيابة العامة

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أيضًا شهدت صديقة المجني عليها أنها كانت قد هاتفت سلمى للاطمئنان عليها قبل الواقعة بيوم، وأخبرتها أنَّها تمر بضائقة نفسية واتفقا على التقابل في اليوم التالي بمقر الجريدة، وفي الوقت ذاته كان المتهم قد نمى إلى علمه من صديقتها أنَّها ستذهب إليها بمحل عملها، وبناءً عليه اشترى سلاحًا أبيض «سكين» ونفذ جريمته.