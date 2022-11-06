المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة: قمة المناخ أتت في فترة صعبة من التغيرات الاقتصادية

قال الدكتور عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة، إن قمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ جاءت في فترة صعبة جدا من التغيرات الاقتصادية والبيئية على العالم، فيما يقبع التحدي الأكبر حاليا في تشديد الالتزام بمحاولة تقليص أثر التغير المناخي على العالم، ووفاء كافة دول العالم بالتزاماتها.

البلبيسي: ندعو جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها

وأضاف «البلبيسي»، خلال حوار له على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر COP 27، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مشكلة التغير المناخي تؤثر على العالم بأكمله، والتغير المناخي هو أمر واضح ويؤثر على حياتنا بشكل يومي، ولذا ندعوا جميع الدول إلى الالتزام بتعهداتها وتغيير نمط الحياة ليكون متماشيا أكثر مع البيئة والتغير المناخي.

البلبيسي: التكنولوجيا لها دور هام لمعالجة التغيرات المناخية

واستطرد: «دخول التكنولوجيا سيكون له دور هام جدا في معالجة التغيرات المناخية، ولكن الأهم منه هو تغيير نمط الحياة ليكون نمط الحياة أكثر استدامة وأقل ضررًا على البيئة، وهذا هو الشيء الأساسي، بغض النظر عن الجانب التكنولوجي فيجب أن تغيير نمط حياتنا والمحافظة على بيئتنا المحلية ما سينعكس إيجابا على العالم بشكل عام».

وأوضح أن الوكالة أعدت لقمة المناخ الجارية حاليًا بالعديد من المواضيع، لكن أحد أهم المواضيع المطروحة للأجندة الدولية للهجرة هو تأثير المناخ على تحركات الأشخاص بشكل أساسي ما يخص النزوح والهجرة، وللتغيرات المناخية تأثيرا كبيرا خاصة في مجال الزراعة بشكل عام.