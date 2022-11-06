ممثل تونس بقمة المناخ لـ«القاهرة الإخبارية»: فخورون بتنظيم النسخة الحالية في مصر

قال الدكتور محمد الزمرلي، ممثل تونس لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، إن بلاده فخورة بأن مصر هي المستضيف للنسخة الحالية من قمة المناخ، مشيرًا إلى أن القمة الحالية تُعد قمة العبور نحو التنفيذ لما جرى التباحث بشأنه من أمور مختلفة في الجلسات الخاصة بقمة المناخ في نسخها الماضية.

الزمرلي: القمة الحالية من شأنها تنفيذ ما جرى التصديق عليه

وأضاف «الزمرلي»، خلال حوار له على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر COP 27، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن القمة الحالية من شأنها تنفيذ ما جرى التصديق عليه في قمة باريس رقم 21 في عام 2015.

الزمرلي: يجب اتخاذ آليات لتنفيذ ما جرى الاتفاق بشأنه من قبل

واستطرد: «إحنا بنشتغل على اتفاق نحو الآليات وما يمكن أن يتخذ من إجراءات حتى تم الاتفاق في قمة الـ26 لمعرفة ما يجب فعله على المستوى الدولي، وما يجب اتخاذه من آليات لتنفيذ ما جرى الاتفاق بشأنه من قبل، وتونس من الدول شديدة الحساسية للتغيرات المناخية، وهو ما تم التأكيد عليه في التقرير السادس للهيئة الدولية لخبراء المناخ الصادر مؤخرا».

وأوضح أن أولويات بلاده في هذا المؤتمر أولها التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف انعكاسات التغيرات المناخية التي نراها في حياتنا اليومية كافة.