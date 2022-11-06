مسؤول بـ«الأمم المتحدة»: استضافة مصر لقمة المناخ فرصة لتحقيق طموحات الدول الأفريقية

قال محمد الزمرلي، مسؤول نقطة الاتصال بالتغيرات المناخية في الأمم المتحدة، إن استضافة مصر لقمة المناخ فرصة عظيمة للدول الأفريقية لتحقق طموحاتها التي لم تستطع تحقيقها في القمة السابقة.

التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية

وأوضح «الزمرلي» خلال استضافته على شاشة «اكسترا نيوز»، أن خطوات تنفيذ اتفاق باريس جاءت في شكل التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية وآليات الدعم والتمويل للمشروعات المناخية، لافتا إلى أنه منذ انتهاء قمة جلاسكو كانت الأمور واضحة وملزمة للدول المشاركة، والمجال الآن يتطلب العمل وفقا لآليات محددة.

التمويل أهم عناصر المواجهة

وأشار إلى أن التمويل أهم عناصر المواجهة؛ لأن المال قوام الأعمال، وتناقش قمة المناخ الـ27 ملف التمويل بشكل موسع ومدى التزام الدول المتقدمة بدعم الدول النامية في مواجهة انعاكسات التغيرات المناخية، لافتا إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية يتطلب مزيدا من الجهود والتعاون الدولي.

وأكد مسؤول نقطة الاتصال بالتغيرات المناخية في الأمم المتحدة للوفد التونسي، أن جميع الدول تقوم بجهود فعلية لمواجهة التغيرات المناخية التي تتزايد كل يوم، لافتا إلى أن تونس تعمل منذ cop 26 لوضع سياسة للتعامل مع التغيرات المناخية من خلال بحث الأولويات ودراسة موارد القارة الأفريقية وبحث مشكلات الأمن الغذائي.