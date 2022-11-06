«هيئة البيئة بعمان»: الدول النامية تحتاج تمويلا دوليا لمشروعاتها المناخية

قال إبراهيم بن حمد العجمي، المشرف على أعمال الشؤون المناخية بهيئة البيئة في سلطنة عمان، إن مصر نظمت وأعدت قمة المناخ بشكل جيد جدًا وهو ليس بغريب على البلاد باعتبارها محطة مهمة للعديد من المؤتمرات الدولية الناجحة، لافتا إلى أن القمة تناقش العديد من القضايا والموضوعات المعنية بالتغيرات المناخية أهمها تخفيف الانبعاثات للغازات الحرارية، والتكيف مع الظواهر السلبية للتغيرات المناخية في كل القطاعات التنموية.

التمويل المالي للدول النامية

وأوضح «العجمي» خلال استضافته على شاشة «اكسترا نيوز» أن قمة المناخ ستناقش أيضا موضوعات التمويل المالي للدول النامية التي بحاجة لمزيدًا من الأموال لوضع الخطط والإجراءات اللازمة للتخفيف من مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أنه يجب تحقيق إنجازات ملموسة في تمويل البرامج التي تساعد في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

التعاون من خلال المنظمات الدولية والإقليمية

وأشار إبراهيم بن حمد العجمي إلى أن جميع الدول لابد أن تساهم في التخفيف من آثار التغيرات المناخية مع الحرص على التعاون من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، وتقر كل دولة سياسات وتشريعات وخطط تسهم في حل المشكلة، والجزء الأكبر يقع على عاتق الدول الكبرى المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ولفت إلى أن تلك الدول تعهدت خلال المؤتمرات السابقة بسداد ما يقرب من 100 مليار دولار سنويا لصناديق التمويل الدولية المعنية بالتغيرات المناخية والتكيف لمساعدة الدول النامية المتضررة.