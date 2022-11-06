«الطيران المدني»: مطارا القاهرة وشرم الشيخ يسجلان أعلى نسبة تشغيل اليوم

أعلنت وزارة الطيران المدني، أن مطاري القاهرة وشرم الشيخ سجلا اليوم الأحد، أعلى نسب تشغيل بسبب وصول أعداد كبيرة من الوفود المشاركة بمؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

500 رحلة جولة بمطار القاهرة الدولي

وكشف مصدر بوزارة الطيران المدني، في تصريح لـ«الوطن»، أن عدد القادمين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بلغ نحو 66 ألف مسافر، على متن أكثر من 500 رحلة جوية.

وأضاف المصدر، أن من بين الذين استقبلهم مطار القاهرة اليوم، عددا من رؤساء الدول ومسئولين دوليين، فضلا عن العديد من الوفود المشاركة بالمؤتمر، موضحا أنه تم إنهاء إجراءات سفر القادمين من مطار القاهرة لمطار شرم الشيخ بسهولة ويسر.

200 رحلة جوية بمطار شرم الشيخ الدولي

وأشار إلى أن حركة التشغيل بمطار شرم الشيخ، اليوم اقتربت من 200 رحلة جوية سواء بمرحلة الوصول أو الإقلاع، أغلبها رحلات دولية ومحلية للمشاركين بمؤتمر المناخ.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنه في إطار توافد الزيارات الرسمية على مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية بالقاهرة على مدار اليوميين الماضيين، وحرص ضيوف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المنعقد في شرم الشيخ، استقبلت منطقة الأهرامات بالجيزة نيكولاس مادورو موروس رئيس دولة فنزويلا وأسرته.

وأضافت، أن الزيارة شملت الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، حيث حرص الضيوف على التقاط الصور التذكارية مع السائحين تخليدا لهذه الزيارة، معربين عن سعادتهم البالغة بها وعن انبهارهم بالحضارة المصرية.

وأشارت الوزارة إلي أنه عقب انتهاء الزيارة توجه الرئيس الفنزويلي والوفد المرافق له إلى المتحف المصري بالتحرير لزيارة قاعات المتحف المختلفة، وخاصة مجموعة الملك توت عنخ آمون حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع القناع الذهبي.