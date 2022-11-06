«مصر للطيران» تكشف تفاصيل أول رحلة تجارية بوقود مستدام إلى شرم الشيخ (فيديو)

علّق كابتن طيار أحمد مشعل مدير إدارة الوقود بشركة مصر للطيران، على إطلاق أول رحلة تجارية بوقود الطيران المستدام، قائلا إنّها رحلة تجارية، انطلقت من مطار شارل ديجول بفرنسا إلى شرم الشيخ مباشرة.

وقال مشعل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية مع الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «وقود مستدام يعني أنّ بصمته الكربونية أقل بنسبة 80% عن الوقود الأحفوري، والوقود المستدام مشتق من مصادر طبيعية، أو زيت طعام مستخدم، أو نباتات لا تتعارض مع طعام الإنسان».

كفاءة كبيرة للوقود المستدام

وأضاف مدير إدارة الوقود بشركة مصر للطيران، أنّ الوقود المستدام كفاءته أعلى، ودورة حياة البصمة الكربونية الخاصة به أقل، وفي سنوات قريبة جدا سيكون هناك التزام دولي على كل دول العالم بالتوسع في نسب معينة في استخدام الوقود المستدام».

دور مصر للطيران في cop 27

وتابع: «طبقا لتعليمات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، فبالتزامن مع الحدث العالمي في مصر COP 27، يجب أن يكون لشركة مصر للطيران دور ورسالة موجّهة للعالم، بأنّها مستعدة لكل الوسائل التكنولوجية التي من شأنها الحفاظ على البيئة والمصادر الطبيعية للأجيال القادمة».

وأكد أنّ «الرحلة هي الأولى على متنها ركاب تستخدم الوقود الحيوي، بنسبة عالية بواقع 37%، وهذه من أعلى النسب في رحلات الركاب على مستوى العالم، والطائرة كان عليها وفودا لمؤتمر cop 27، وكل الوفود الموجودة كانت سعيدة ومقدّرة لجهود مصر لإنجاح cop 27، خاصة أنّ الدولة المصرية تقدّم خدمات صديقة للبيئة».