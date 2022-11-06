روسيا: أوكرانيا تستعد لهجوم آخر على مقاطعة خيرسون

أعلنت السلطات في «مقاطعة خيرسون»، التي ضمتها روسيا إلى أراضي الاتحاد الروسي في وقت سابق على إثر استفتاء، استعداد القوات الأوكرانية، لهجوم آخر على المقاطعة، وأشار نائب حاكم خيرسون كيريل ستريموسوف، عبر «تليجرام»، إلى أن «كييف» بدأت تقدمها نحو خطوط الجبهة.

وأضاف ستريموسوف، أن القوات الأوكرانية كثفت من قصفها للمواقع الروسية في قطاع «نيكولاييف»، وعلى طول خط الجبهة الممتد من أليكساندروفكا إلى بلاجوداتنويه.

وأشار نائب حاكم المقاطعة، إلى توجه 20 من الآليات العسكرية نحو دافيدوف برود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

عودة التيار الكهربائي إلى محطة زابوريجيا النووية بعد يومين من انقطاعه

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إن يعتزم إنشاء أسطول من الدرونات البحرية، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى الإعداد جار لتشكيل منصة لجمع التبرعات في الأسبوع الجاري،.

بدورها، أوضحت «وكالة الطاقة الذرية»، أن التيار الكهربائي، عاد إلى محطة «زابوريجيا» النووية، بعد يومين من انقطاعه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت «الطاقة الذرية»، إلى أضرار لحقت بخطوط الكهرباء على بعد 50-60 كيلومترا من محطة «زابوريجيا» النووية.

بدوره، قال موقع «فلايت رادار» لتتبع حركة الطائرات، إن طائرة أمريكية من طراز«بوينج إيه 6 ميركوري دومزداي» هبطت في قاعدة روتا الجوية الإسبانية، مشيرا إلى أن الغرض من وصولها غير معروف.