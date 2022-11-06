محلل اقتصادي: ارتفاع أسعار النفط عالميا يرتبط بتوقع فرض عقوبات على روسيا

أكد المحلل الاقتصادي وائل مكرم، إن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية يرجع لأسباب عدة، منها إشارة بعض المؤسسات لاحتمالية انخفاض إنتاجه، وتراجع الدولار الأمريكي يومي الجمعة والسبت الماضيين، فضلا عن اقتراب يوم 5 ديسمبر والذي قد يشهد فرض عقوبات على صادرات النفط الروسي.

عقوبات النفط الروسي ستزيد أسعار النفط

وأضاف «مكرم»، في حوار عبر تطبيق «زووم» على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن العقوبات التي ستُوقع على النفط الروسي ستؤثر بالسلب على حجم المعروض من النفط بالأسواق، وسيتزامن ذلك مع عودة النشاط للاقتصاد الصيني، وهو ما ينجم عنه ارتفاع الأسعار.

تقليص إنتاج النفط

وأوضح المحلل الاقتصادي أن منظمة «أوبك» تبذل محاولات للحفاظ على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحديث عن اتخاذ قرار بتقليص الإنتاج بنحو 2 مليون برميل، يعد سببا لزيادة الأسعار والتي وصلت إلى 92 دولارا للبرميل منذ عدة أسابيع.