خبير تربوي لقناة «القاهرة الإخبارية»: مصر استفادت من التعليم الإلكتروني خلال أزمة كورونا

قال عاصم حجازي، مدير التقويم التربوي بجامعة القاهرة، إن مصر استفادت من جائحة كورونا، إذ نجحت في جعل أولياء الأمور والطلبة أكثر تقبلا لفكرة التعليم الإلكتروني ومنصات التعليم عن بعد، وأكثر إدراكا لأهمية هذا النوع من التعليم، مشيرًا إلى أن مصر إن لم يكن لديها نظام يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي كانت ستواجه مشكلات تعليمية عديدة.

وأضاف «حجازي»، خلال لقاء عبر «سكايب» مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نظام التعليم المدمج الذي أقرته الدولة في فترة أزمة كورونا، ساهم في استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي إضافة إلى تطوير عدد من المناهج في فترة الجائحة أيضا.

وأشار إلى أن التعليم الإلكتروني من ضروريات العصر، وسيشهد عددا من التطويرات الكبيرة في المستقبل، ومصر كانت من الدول التي استفادت منه بشدة خلال فترة جائحة كورونا، خاصة أن بعض أولياء الأمور كان لديهم تخوف من هذا النظام من البداية، ولكن الجميع شهد فوائده في فترة كورونا من خلال نظام التعليم المدمج والذي أعطى مميزات التعليم التقليدي الذي اعتاد عليه الطالب المصري إضافة إلى مميزات التعليم الإلكتروني.