مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تونس: الأسرة التونسية كانت ترفض التعليم عن بعد والوضع تغير الآن

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بتونس، إن الأسرة التونسية لم تكن تقبل فكرة التعليم عن بعد في أوقات سابقة، إذ أن التعليم الحضوري داخل المؤسسات التعليمية كان أمرًا مهمًا بالنسبة لهم، ومؤسسات التعليم عن بعد لم تكن متواجدة بكثرة في الفترة الماضية، كما أنها لم تكن توفر شهادات معترف بها رسميا.

جامعة تونس الافتراضية

وأضافت «رمضاني»، خلال تصريحات عبر برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه على مستوى التعليم الجامعي، لا يوجد سوى جامعة تونس الافتراضية التي تأسست عام 2022 هي الوحيدة التي تقدم شهادة فعلية معترف بها، ويُشترط الطالب الذي يريد التسجيل ومتعلم فيها أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، وفي السنوات الأخيرة بدأ انتشار فكرة التعليم عن بعد في المجتمع التونسي، إذ أن الكثيرين لديهم ظروف خاصة، سواء بسبب سكنهم البعيد عن العاصمة التونسية أو الظروف العائلية أو غيرها من الأسباب.

ظهور المنصات الإلكترونية بصورة موسعة

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن عقلية التونسيين بدأت تتغير فيما يتعلق بتبني فكرة التعليم عن بعد في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ظهور المنصات الإلكترونية بصورة موسعة أيضا، إذ أن انتشار استخدام الإنترنت على نطاق واسع ساهم في قبول التعليم عن بعد بشكل أكبر.