لبنى عسل عبر قناة الحياة: قضية المناخ ليست رفاهية.. مفيش وقت نضيعه

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن قمة المناخ COP 27 هو العنوان الأهم لمصر ولكل دول العالم، حيث إن كل الأنظار تتجه حاليا إلى شرم الشيخ لمتابعة ما يجرى في قمة المناخ، والتي شهدت، صباح اليوم، إجراء الجلسة الإجرائية للقمة.

عسل: كلمات الوفود المشاركة في قمة المناخ أكدت على أهمية تلك القضية

وأضافت «عسل»، خلال تقديمها لبرنامجها «الحياة اليوم»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كل كلمات الوفود المشاركة في قمة المناخ أكدت على أهمية تلك القضية، وأنها ليست رفاهية ولكنها ضرورة ملحة وعلى الجميع التحرك، مفيش وقت قدامنا نقدر أننا نضيعه».

عسل: تخطينا مرحلة الوعود والتعهدات

واستطردت: «الجلسة الإجرائية لقمة المناخ اللي انعقدت صباح اليوم أكدت أن مفيش أي وقت نقدر نضيعه، واتكلموا عن الأولويات وضرورة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية والتمويل، والكل أكد أننا تخطينا مرحلة الوعود والتعهدات، ولازم نوصل لمرحلة جدية التنفيذ وواقعيته على الأرض».

وأوضحت أن كل تلك المعاني أرسلها السفير سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس قمة المناخ COP 27 باعتبار مصر هي الدولة المستضيفة لقمة المناخ الجارية حاليا.

وتابعت: «هناك أكثر من 120 من قادة دول العالم و40 ألف مشارك في هذه القمة وعشرات المنظمات الإقليمية والدولية الحاضرة للحدث، وكل الجلسات والمداخلات وأجندة القمة هتكون مطروحة للنقاش والمتابعة».