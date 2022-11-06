جامعة بني سويف تحصد المركز الأول في مسابقة التغير المناخي

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فوز فريق «جرين إيكو» من طلاب كلية العلوم بالمركز الأول وجائزة قدرها 100 ألف جنيه في المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان التغير المناخي «الابداع للاستدامة»، وذلك بمشاركة أكثر من 40 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، والتي تأتي تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ في الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجاري.

رئيس جامعة بني سويف يوجه التهنئة للفريق الفائز

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للفريق الفائز، معربا عن سعادته بالإنجازات التي يحققها طلاب وأساتذة كلية العلوم من أبحاث واكتشافات علمية تخدم المجتمع والبشرية، مشيرا إلى أن المشروع تم اختياره من قِبل لجنة تحكيم تضم نخبة من أساتذة وعلماء الجامعات المصرية ومستشاري عدد من الوزارات المعنية.

فكرة المشروع الفائز بجامعة بني سويف

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن المشروع تقوم فكرته الأساسية على احتجاز الكربون عن طريق استخدام الطحالب الدقيقة في إنتاج الوقود الحيوي ومنتجات بيولوجية صديقة للبيئة وذات مردود اقتصادي، وأن المشروع يتماشى مع سياسة الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية واكتشاف حلول بديلة تكون صديقة للبيئة.

من جانبه أشار الدكتور حمادة محمد، عميد الكلية، أن فريق جرين إيكو تحت إشراف الدكتور محمد سيد عبد الحميد، والدكتور وائل أحمد فتحي السيد، ويضم الطلاب أحمد فتحي السيد وكيرلس ممدوح نصيف وأحمد محمد فاروق وآية طلعت محمد ودينا حمدي محمد ورحمة طه سيد وهدير حمادة أحمد، قاموا بعمل عرض علمي مشرف أمام لجنة التحكيم، وتم اختياره من بين 21 جامعة في التصفيات الأخيرة.