القطاع الهندسي بحياة كريمة لـ قناة الحياة: جميع مشروعاتنا صديقة للبيئة

قال المهندس محمد صديق، مدير القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، إن قمة المناخ COP 27 المنعقدة حاليا من المنتظر أن تكون لها عوائد مفيدة على الشعب المصري، مشيرا إلى أن جميع مشروعات مؤسسة حياة كريمة يراعى فيها جانب الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها.

صديق: حياة كريمة ستحضر جلسة يوم 12 نوفمبر

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن ممثل المؤسسة سيحضر جلسة ستحمل اسم «دور حياة كريمة في إفريقيا» في يوم 12 نوفمبر بمنطقة البلو زوون، كما جرى تخصيص جناح خاص بمؤسسة حياة كريمة في منطقة الجرين زوون، وسيستمر بداية من 9 نوفمبر وحتى نهاية المؤتمر.

صديق: جلسة نقاشية في منطقة الجرين زوون يوم 17 نوفمبر

واستطرد: «فيه كمان جلسة نقاشية في منطقة الجرين زوون هتكون في 17 نوفمبر وهيتم فيها عرض إنجازات حياة كريمة باعتبارها أكبر مشروع تنموي في العالم، وإزاي ساهم في حماية المناخ من خلال المبادرات المتعددة كمشروع تبطين الترع، واللي تم تصميمها وتنفيذها بمعايير صديقة للبيئة».

وأوضح أن جناح المؤسسة في المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ سيتم تخصيصه للحديث عن المؤسسة والمبادرة الرئاسية لكل الحضور في مؤتمر المناخ، وسيتم فيه عرض أبرز إنجازات مبادرة حياة كريمة وكيف ساهمت في حماية المناخ من خلال مبادراتها المختلفة والتي استفادت منها كافة محافظات الجمهورية.