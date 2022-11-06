مركز تغير المناخ بـ«الزراعة» لقناة الحياة: قمة المناخ حدث تاريخي واستثنائي

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن استمرار ظاهرة التغير المناخي يؤكد ضرورة تكاتف دول العالم لمواجهة تأثيراتها على البشرية، مشيرا إلى أن قمة المناخ COP 27 والتي تستضيفها مصر حاليا هي حدث تاريخي واستثنائي خلال تلك الفترة بالتحديد.

فهيم: لم تأخذ قضية التغيرات المناخية وقتها في التباحث

وأضاف «فهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قضية التغير المناخي لفترات طويلة لم تأخذ تلك القضية حقها في التوطين، حيث إنه يجب أن توطن في نفوس الناس وثقافتهم والشباب قضية التغيرات المناخية، كونها قضية وجودية.

فهيم: الرئيس السيسي دائما ما يصف قضية المناخ كونها قضية وجودية

واستطرد: «الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يترك أي حدث إلا ويكون له كلمة قوية جدا بخصوص المناخ، ودائما ما يوصفها على كونها قضية وجودية، لأن كل الأزمات التي تمر على البشرية بما فيها الحروب العالمية الكبرى والتي أدت إلى مقتل ملايين البشر فكلها تنتهي وتنتهي تداعياتها، إلا ظاهرة التغير المناخي، كونها قضية مستمرة واستمرارها يؤكد عنفها».

وأوضح أن أهم مخرجات قمة المناخ في جلاسكو العام الماضي هو الاعتماد على الحلول المبنية على العلم، حيث إن الشباب في تلك القمة قدموا الكثير من الأفكار التي تستحق مناقشتها وتطبيقها على أرض الواقع، متابعا: «يمكن فكرة منهم يطلع من وراها عمل قوى وشغل قوى جدا، وده مجهود طيب جدا ووجه نظ طيبة أننا نستعين بالشباب».