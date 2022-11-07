افتتاح الدورة الـ 42 لمعرض لندن السياحي بمشاركة مصرية.. اليوم

تنطلق اليوم الإثنين بالعاصمة البريطانية لندن، فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض لندن السياحي أحد أهم المعارض والبورصات السياحية في العالم والذي تشارك به مصر بوفد من العاملين بالقطاع السياحي الحكومي والخاص بالإضافة لشركة مصر للطيران.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن مصر تشارك بالمعرض والذي يستمر حتى يوم 9 فبراير الجاري بجناح متميز للغاية يتم فيه عرض البرامج السياحية التي تقدمها مصر لسياح العالم، لافتا إلى أنه يتم أيضا عقد العديد من اللقاءات المهنية مع وكلاء السياحة في العالم داخل أروقة الجناح.

أهمية المشاركة بالمعرض

وأضاف في تصريح لـ «الوطن»، أن أهمية المشاركة بالمعرض الذي يعتبر ثاني أكبر معرض سياحي في العالم تأتي من أن المعرض يقام في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم صوب مصر التي تستضيف مؤتمر المناخ والذي يشارك به العديد من زعماء العالم وهو ما يرفع من فرص تسويق المنتج السياحي المصري من خلال المعرض.

التسويق لبرنامج الإقامة الطويلة بمصر خلال الشتاء

وأشار إلى أن العاملين بالقطاع السياحي المصري سيقوموا خلال المعرض بالتسويق لكافة المدن السياحية المصرية الشاطئية والأثرية كل على حدا فضلا عن تسويق البرامج السياحية المشتركة التي تجمع بين السياحة الترفيهية والثقافية فى برنامج واحد، موضحا أنه سيتم خلال المعرض الترويج لبرنامج «الإقامة الطويلة خلال الشتاء» والذي يهدف لجذب أعداد كبيرة من السياح الأوربيين وبخاصة من كبار السن لقضاء مدد طويلة من فصل الشتاء الجارى بمصر في ظل أزمة نقص إمدادات الطاقة التي باتت تهدد غالبية سكان القارة العجوز.

وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للعاملين بالقطاع الفندقي والسياحي المصري للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم السياحة وذلك من خلال لقاء كبار العاملين بقطاع السياحة والطيران في العالم والذين يحرصون على التواجد بالمعرض سنويا، كما أن المعرض يمثل فرصة جيدة للتسويق للمنتج السياحي المصري ببريطانيا خاصة أن أعداد السياح البريطانيين القادمين إلى مصر تراجعت بشدة خلال الـ 3 سنوات الأخيرة.