إحدى المتطوعات بقمة المناخ لـ قناة الحياة: إحنا 2000 شاب مقسمين لـ 12 مجموعة عمل

قالت نوران حسني، إحدى المتطوعات في قمة المناخ، إنها قدمت طلب التطوع بقمة المناخ عبر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، وذلك بسبب إيمانها بمصر وقدرتها الرائدة في تنظيم قمة المناخ COP 27، «اللي خلاني أتطوع إني كلي فخر ومش مصدقة إن فيه حاجة زي كدة بتحصل في بلدي، وإيماني بمصر وإننا نقدر ننظم حدث عالمي زي ده».

نوران: شروط عديدة للتطوع بقمة المناخ

وأضافت خلال تقرير خارجي من شرم الشيخ لبرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، أن شروط التطوع بقمة المناخ أن يكون المتقدم له خبرات تنظيمية سابقة وشروط أخرى عديدة موجودة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

نوران: إحنا تقريبا ألفين شاب متطوعين ومقسمين إلى لجان

واستطردت: «إحنا حوالي ألفين شاب من المتطوعين ومقسمين إلى لجان، وعندنا 12 مجموعة عمل، منها فريق التصاريح المسؤول عن التصاريح ومعاه قاعدة بيانات الضيوف، وفيه فريق للانتقالات وده مسؤول عن الضيوف من أول ما بيوصلوا للمطار وتسكينهم، وفريق آخر للغات للضيوف الموجودين، وفريق موارد بشرية وفرق مختلفة أخرى».

وأوضحت أن الفرق تتابع نسبة تشغيل المشروعات حسب الجدول الزمني لكل مشروع، حتى يتم تسليمها في الموعد المحدد، متابعةً: «كل الضيوف بيتم استضافتهم من أول وصولهم للمطار علشان نتأكد إن الناس وصلت بالسلامة، وموجود معانا فريق لغات بيتكلموا أكثر من 12 لغة لمساعدة الضيوف وتسهيل عملية الحركة عليهم».