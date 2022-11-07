حادث بالزراعي وحريق بمغاغة وحملات رقابية بملوي.. أحداث 24 ساعة بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا اندلع في منزل بمركز مغاغة، وشهد طريق مصر أسوان الزراعي حادث تصادم أسفر عن إصابة 2، وسقط نجار مسلح من الطابق الرابع أثناء تركيب شدة خشبية، وشنت مديرية التموين حملات علي المخابز والأسواق لضبط الأسعار في مركز ملوي، كانت هذه أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار 24 ساعة ماضية.

حادث سيارة ملاكي بطريق مصر أسوان الزراعي

واصطدمت سيارة ملاكي بعامود إنارة بطريق مصر-أسوان الزراعي السريع أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة موظف وشقيقه وتم نقلهما للمستشفى العام لتلقي العلاج.

ونشب حريق في منزل مكون من طابقين في مدينة مغاغة، بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن إصابة ربة منزل، بخلع في الكتف الأيمن، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، كما احترقت محتويات الطابق الثاني، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.

سقوط نجار مسلح من الطابق الرابع

وسقط نجار مسلح من الطابق الرابع أثناء مباشرة عمله وتركيب شدة خشبية بمنزل كائن بعزبة كدوان التابعة لمركز المنيا، وتم نقله للمستشفى مصابا بجروح غائرة واشتباه كسر في العمود الفقري، وتم وضعه تحت الرعاية الفائقة.

واستهدفت حملات مكبرة، شنتها مديرية ومباحث التموين، عددا من المخابز البلدية والأسواق، في مركز ملوي، بهدف إحكام السيطرة الرقابية، وضبط الأسعار ومتابعة المعروض من السلع وتوفيرها بكميات مناسبة أمام المستهلك ورصد محتكري السلع الغذائية، وأسفرت عن تحرير 16 محضر تنوع ما بين: عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية، بيع منتجات منتهية الصلاحية، حيث تم إعدام 45 كرتونة عصائر منتهية الصلاحية.