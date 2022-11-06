أستاذ علوم سياسية لـ«المشهد»: قضية التغيرات المناخية أصبحت وجودية

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن أهمية قمة المناخ التي تنعقد في مدينة شرم الشيخ ليست نابعة فقط من مشاركة 200 دولة وعشرات زعماء العالم، ولكن الأهمية تنبع من أن قضية التغيرات المناخية أصبحت وجودية، وتمس حياة المواطن العادي على المستوى العالمي.

مصر تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة بصورة غير مسبوقة

وأضاف «كمال»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، على فضائية «ten»، أن مصر تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة بصورة غير مسبوقة بسبب التغيرات المناخية، وهذا دليل على أن مناقشة التغيرات المناخية ليست قضية رفاهية، مشيرًا إلى أن منتدى شرم الشيخ يناقش الكثير من القضايا منها الاحتباس الحراري أو ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، كما أن قمة المناخ - باريس 2015 نتج عنها اتفاق على ضرورة عدم زيادة درجة حرارة كوكب الأرض إلى درجتين.

التكيف مع التغيرات المناخية

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن جميع الدول اتفقت على ذلك حتى لا تذوب جبال الجليد، وبالتالي يرتفع منسوب المياه، مؤكدًا أن من القضايا الرئيسية للمنتدى الحصول على التزامات واضحة، خاصة بالنسبة للدول الصناعية، مشددا على ضرورة الالتزام بعدم ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، والتكيف مع التغيرات المناخية الضخمة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، من خلال التكنولوجيا وأنظمة الإنذار المبكر للكوارث الطبيعة للحد من خطر الفيضانات وخلافه.